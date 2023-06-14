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Кадыров опубликовал фото своего "погибшего брата"

Глава Чечни, который заявлял о потери связи со своей правой рукой, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, опубликовал совместное фото с ним

14 июня 2023, 23:49
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Автор:

Константин Куликов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее сегодня в своем телеграмм-канале просивший украинскую разведку о помощи в поиске "дорогого брата" Адама Делимханова, заявил, что гибель последнего в ходе якобы украинского артудара была фейком с самого начала. По его словам, он просто подыграл противоречивым сообщениям. Об этом сообщают ""Комментарии".

Кадыров опубликовал фото своего "погибшего брата"

Кадыров и Делимханов

По словам Кадырова, поддерживающего войну Путина в Украине, "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен" и Кадыров "это знал с самого начала фейкового вброса". Как заявил глава путинской Чечни, он  "подлил масла в огонь" своим обращением к украинской разведке. Напомним, тогда он в своем телеграмм-канале написал:


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"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА", — написал Кадыров.

На опубликованном фото и видео Кадыров вместе с Делимхановым, а также председателем парламента Чечни Даудовым и министром кавказской республики по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Дудаевым изучают карту. Ранее Кадыров просил Путин перевести кадыровские подразделения в Белгородскую область для борьбы с рейдами Русского добровольческого корпуса.

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