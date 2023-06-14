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Залужный выступил против подрыва мостов через Днепр

В первые дни широкомасштабного вторжения высшим руководством Украины рассматривалась такая возможность

сегодня, 22:17
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Автор:

Константин Куликов

26 февраля 2022-го, на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, руководство страны рассматривало возможность подрыва мостов через Днепр, чтобы замедлить российское наступление и помешать переправе россиян на правый берег. Но против этой идеи выступил Валерий Залужный. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на публикацию Би-би-си.

Залужный выступил против подрыва мостов через Днепр

Валерий Залужный

"Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты, — пишут журналисты. — Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием — рекой Днепр, и не допустить россиян в правительственный квартал. Именно тогда один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего председателя СБУ Ивана Баканова.


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Глава СБУ поинтересовался мнением Залужного, тот категорически выступил против: “Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских”.

Кроме этого, как утверждают в Би-би-си, ВСУ под руководством Залужного начали готовиться к широкомасштабному вторжению России летом 2021 года. С тех пор Генштаб перешел фактически на круглосуточный график, а Залужный сменил место жительства поближе к штабу, чтобы скрывать интенсивную работу Генерального штаба. В это время было изменено расположение систем ПВО, которые вывозились со своих мест постоянной дислокации ночью.

При этом о боевых приготовлениях не рассказывали как Зеленскому, так и американцам, поскольку считали, что они могут проинформировать президента Украины.

Тем временем, в НАТО прокомментировали ход украинского контрнаступления.

А известный в Украине блогер признался, почему не ушел на фронт.



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