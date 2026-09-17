К октябрю Киев ждет абсолютный ад: раскрыт мрачный план РФ по удару по столице

Россия может попытаться превратить следующую зиму в серьезное испытание для Киева. В материале The Economist украинские чиновники и западный дипломат предупреждают, что Москва способна усилить давление на столицу, пытаясь использовать усталость населения, проблемы с энергетикой и истощение страны.

The Economist предупреждает о тяжелой зиме для Киева

Один из украинских чиновников заявил, что до октября Киев может попасть в "абсолютный ад". По его словам, российские удары могут быть направлены не только на энергетику, но и системы поставок воды, продовольствия и канализации.

"Они будут мучить Киев. Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться спровоцировать трагедию", – сказал собеседник The Economist.

Издание отмечает, что последствия российских атак уже влияют на повседневную жизнь столицы. Во время воздушных тревог магазины вынуждены закрываться, общественный транспорт может останавливаться, а школы переносят занятия к укрытиям. На этом фоне часть родителей рассматривает возможность вывоза детей в западные области Украины или за границу.

Отдельным риском остается энергетика. Украина лучше подготовилась к зиме, а критическую инфраструктуру усилили при поддержке западных партнеров. Однако, украинские чиновники и аналитики ожидают новых и еще более сильных ударов РФ по энергосистеме.

По оценке источников The Economist, Киев может оказаться в особо сложном положении, если россияне будут снова уничтожать местную генерацию. Тогда столица рискует превратиться в "электрический остров", зависящий от нескольких ключевых узлов сети. Среди них издание называет обширную подстанцию на 750 кВ в Макарове Киевской области. При ее работе Киев может получать электроэнергию около 16 часов в сутки, а в случае потери этого узла — около четырех.

В то же время, ситуация на фронте не складывается так, как рассчитывал Кремль. Россия продолжает нести значительные потери, а ее территориальные достижения остаются ограниченными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины назвал главное условие для энергетического перемирия с РФ.