До жовтня Київ чекає абсолютне пекло: розкрито похмурий план РФ щодо удару по столиці

Росія може спробувати перетворити наступну зиму на серйозне випробування для Києва. У матеріалі The Economist українські чиновники та західний дипломат попереджають, що Москва здатна посилити тиск на столицю, намагаючись використати втому населення, проблеми з енергетикою та виснаження країни.

The Economist попереджає про важку зиму для Києва

Один з українських чиновників заявив виданню, що до жовтня Київ може потрапити до "абсолютного пекла". За його словами, російські удари можуть бути спрямовані не лише на енергетику, а й на системи постачання води, продовольства та каналізації.

"Вони будуть мучити Київ. Вони використовуватимуть втому, виснаження та інші фактори, щоб спробувати спровокувати трагедію", — сказав співрозмовник The Economist.

Видання зазначає, що наслідки російських атак уже впливають на повсякденне життя столиці. Під час повітряних тривог магазини змушені закриватися, громадський транспорт може зупинятися, а школи переносять заняття до укриттів. На цьому тлі частина батьків розглядає можливість вивезення дітей у західні області України або за кордон.

Окремим ризиком залишається енергетика. Україна краще підготувалася до зими, а критичну інфраструктуру посилили за підтримки західних партнерів. Однак українські чиновники та аналітики очікують нових та ще більш сильних ударів РФ по енергосистемі.

За оцінкою джерел The Economist, Київ може опинитися в особливо складному становищі, якщо росіяни знову знищуватимуть місцеву генерацію. Тоді столиця ризикує перетворитися на "електричний острів", залежний від кількох ключових вузлів мережі. Серед них видання називає велику підстанцію на 750 кВ у Макарові Київської області. За умови її роботи Київ може отримувати електроенергію близько 16 годин на добу, а в разі втрати цього вузла — лише близько чотирьох.

Водночас ситуація на фронті не складається так, як розраховував Кремль. Росія продовжує зазнавати значних втрат, а її територіальні здобутки залишаються обмеженими.

Раніше портал "Коментарі" повідмомляв, що МЗС України назвало головну умову для енергетичного перемир’я з РФ.