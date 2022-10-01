К концу весны ВСУ выйдут на админграницы 1991 года: о чем говорит прогноз Буданова – реально ли это

Зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам по состоянию на 1991 год. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Эксперты оценили эксклюзивно для издания "Комментарии" данные заявления.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

С 1 октября заработал ленд-лиз – и есть надежда, что мы станем получать больше нужного вооружения и боеприпасов

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов размышляет так:

"Учитывая, что Буданов – начальник ГУР, он является, пожалуй, одним из наиболее информированных людей в Украине касательно ситуации на фронте и в войне в целом. Именно он докладывает верховному главнокомандующему – Зеленскому, а также главкому ВСУ – Залужному о происходящем. Так что ко всему, что говорит Буданов, надо относиться серьезно".

Соответственно, поясняет эксперт, не следует оспаривать его прогнозы. И если звезды сойдутся, если будут проблемы внутри РФ, а Украина продолжит получать оружие в достаточном объеме, то прогноз Буданова о деоккупации всех наших территорий весной 2023 года – вполне реален.

"Ускорить деоккупацию, безусловно, могут внутренние проблемы в России, – считает Николай Спиридонов. – Достаточно вспомнить ситуацию Первой мировой войны, когда Российская империя, сделав ставку на мобилизацию, получила в 1917 году две революции. Сейчас мы видим подобные процессы – мобилизация разрывает РФ изнутри. И если ситуация там усугубится, мы сможем быстрее освободить свои территории. В помощь, безусловно, увеличение поставок оружия в Украину. С 1 октября заработал ленд-лиз – и есть надежда, что мы станем получать больше нужного вооружения и боеприпасов. Соответственно, будем иметь больше ресурсов для деоккупации своей территории".

Замедлить деоккупацию, по словам эксперта, смогут и снижение поставок вооружения в Украину, и мобилизация в РФ (при условии, что она не окажет нокаутирующего воздействия на государство-агрессор).

"При этом нет сомнения в том, что мы победим. Вопрос лишь – когда и какой ценой", – констатирует Николай Спиридонов.

Вполне возможно, что та же Херсонская область будет деоккупирована в этом году, а Луганская, Донецкая и Запорожская – несколько позже

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук акцентирует, что Буданов, безусловно, имеет достаточно информации для того, чтобы делать такие заключения.

"Но следует понимать, что планы иногда корректируются – и не всегда позитивно для стороны, которая их строит, – отмечает эксперт. – То есть, если мы будем продолжать в том же достаточно быстром темпе освобождение наших территорий, вполне возможно, что та же Херсонская область будет деоккупирована в этом году, а Луганская, Донецкая и Запорожская – несколько позже. При этом понятно, что донбасские псевдореспублики крайне важны для Путина. И отдать Украине то, что Россия присвоила себе, Кремлю крайне сложно. Впрочем, если Путина в том или ином виде отстранят от власти, процесс освобождения украинских территорий пойдет гораздо быстрее. А если он сохранит власть, Россия станет бросать все силы в битву за Донбасс".

По мнению Виктора Каспрука, следует также учитывать тот фактор, что россияне, похоже, согласились с тем, что Путин может использовать в этой войне ядерное оружие. По крайней мере, тактичное.

"Этот фактор как дамоклов меч висит над всей ситуацией, – отмечает эксперт. – И его нельзя игнорировать".

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