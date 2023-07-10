К какой области РФ перебросила группу снайперов: что известно

Российское командование перебросило к границе с Сумской областью группу курсантов-снайперов. Они будут сдавать экзамены в условиях боевых действий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях", — отмечает ЦНС.

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В сообщении говорится, что таким образом россияне планируют проводить обучение вдоль границ Сумской области.

"Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", — подчеркивают в ЦНС.

Стоит отметить, Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. После того, как Кремль начал полномасштабное вторжение российских войск в Украину, приграничье Сумщины постоянно под обстрелом. В последнее время количество и интенсивность обстрелов усилились. Учитывая угрозы для гражданского населения, руководство Сумской ОВА приняло решение провести эвакуацию жителей Сумщины из пятикилометровой зоны. Как отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, это необходимость, которая назрела уже давно.

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