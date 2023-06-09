К каким еще терактам россияне могут прибегнуть в Украине – что в зоне риска

Россияне довольно продолжительное время шантажировали Украину и мир, но все-таки решились на теракт с подрывом Каховской ГЭС. Последствия оказались катастрофическими. Издание "Комментарии" решило разобраться в вопросе, может ли путинский режим, опасаясь поражения в войне, пойти на новые теракты? Что может оказаться под ударом?

Затопление. Фото: из открытых источников

Что россияне сейчас реально могут и готовы взорвать, так это завод "Крымский титан" на севере Крыма

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "Апостроф TV" высказал мнение, что оккупационные войска после подрыва дамбы Каховской ГЭС могут не остановиться на этом, а прибегнуть к дальнейшим терактам на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперт обратил внимание, что россияне полностью заминировали завод "Крымский титан". Оккупанты установили взрывчатку также возле емкостей с кислотой и хлором.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС может нести угрозы для Запорожской АЭС, но сомнительно, что россияне, чтобы сковать ВСУ, пойдут на подрыв ЗАЭС. Конечно, прогнозировать действия малахольных из Генштаба РФ бессмысленно, но риски такого ядерного терроризма для Москвы слишком высоки – как военно- политические, так и чисто экономические и имиджевые”, — отметил Роман Свитан.

Есть масса определенных других вещей, которые, судя по всему, не будут препятствием непосредственно для РФ

Политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что в зоне риска могут оказаться другие гидроэлектростанции и стратегические объекты и атомные станции. Ведь взрывом на Каховской ГЭС Москва передала сигнал всему миру – что готова к повышению ставок.

"Она (ред. – Россия), судя по всему, не собирается останавливаться. Однако остаются еще потенциальные возможности для нанесения какого-то глобального катастрофического ущерба. И история с гидроэлектростанцией и подрывом дамбы показала, что Россия готова идти на столь крайние меры, преследуя сразу несколько целей", — отметил эксперт.

Игорь Рейтерович подчеркнул, тот резонанс, который эта катастрофа приобрела в мире, наверняка, наконец, должен окончательно развеять остатки иллюзий о том, что с Россией о чем-то можно договариваться и призывать ее к некоему мирному решению.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв Каховской ГЭС: какие выводы из трагедии – что больше всего удивило.



