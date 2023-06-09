К каким еще терактам россияне могут прибегнуть в Украине – что в зоне риска

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Кравцев Сергей
Россияне довольно продолжительное время шантажировали Украину и мир, но все-таки решились на теракт с подрывом Каховской ГЭС. Последствия оказались катастрофическими. Издание "Комментарии" решило разобраться в вопросе, может ли путинский режим, опасаясь поражения в войне, пойти на новые теракты? Что может оказаться под ударом?
Затопление. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "Апостроф TV" высказал мнение, что оккупационные войска после подрыва дамбы Каховской ГЭС могут не остановиться на этом, а прибегнуть к дальнейшим терактам на территории Украины.
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Эксперт обратил внимание, что россияне полностью заминировали завод "Крымский титан". Оккупанты установили взрывчатку также возле емкостей с кислотой и хлором.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что в зоне риска могут оказаться другие гидроэлектростанции и стратегические объекты и атомные станции. Ведь взрывом на Каховской ГЭС Москва передала сигнал всему миру – что готова к повышению ставок.
Игорь Рейтерович подчеркнул, тот резонанс, который эта катастрофа приобрела в мире, наверняка, наконец, должен окончательно развеять остатки иллюзий о том, что с Россией о чем-то можно договариваться и призывать ее к некоему мирному решению.
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