К этому месяцу Путин сожжет свою армию и начнет переговоры: прогноз военного

Учитывая то, что происходит на фронте складывается ощущение, что в нынешнем наступлении российский диктатор Владимир Путин может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении огня. Но до того времени на фронте украинским защитникам будет очень трудно и ни о каком прекращении войны в ближайшее время речь не идет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Вместе с тем защитник призывает не драматизировать российское продвижение на фронте. Ведь по факту особого продвижения нигде нет.

По словам Сазонова, в сети множество новостей о якобы прорыве врага, продавливании обороны ВСУ, украинцы переживают за каждый километр, поэтому каждый день нам кажется, что вот россияне то тут, то там продвинулись. Но глядя в целом на карту Украины, за два года они взяли 1% территории. То есть глобально – это ни о чем, считает Сазонов.

По словам военного, целью Путина является создать впечатление, особенно у западных политиков, что Россия систематически достигает своих целей, продвигается и способна захватить все, что захочет, а потому Украину надо принудить к уступкам, пока не поздно. Но в реальности Россия не настолько мощная, и Путин не получит все, что хочет.

"Речь не идет ни об областных центрах – это нереально, — ни о всей Донецкой области как программе минимум так называемой "СВО". Для них это нереальная, неразрешимая задача в течение нескольких лет", — говорит военный.

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