Путин испугался жестких санкций Трампа и дальнобойных ракет Украины: что придумал

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин собирается предложить украинскому президенту Владимиру Зеленскому "частичное воздушное перемирие". Об этом уже пишут многие СМИ. Сложно сказать, что именно это означает, но, вероятно, имеется в виду отказ от нанесения дальнобойных ударов дронами и ракетами. Таким способом диктатор намеревается сорвать введение жестких санкций против покупателей российской нефти, а также передачу Украине дальнобойных ракет. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он продолжает, такими ракетами можно было бы уничтожить все военные объекты непосредственно в Москве. В общем, это действительно крайне неприятная перспектива для Путина. Сейчас он просто вынужден предложить президенту США Дональду Трампу хоть что-то, лишь бы только не получить гигантских проблем среднесрочной перспективе.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия рассматривает возможность предоставить определенные уступки президенту США Дональду Трампу, среди которых может быть и воздушное перемирие с Украиной, во избежание риска вторичных санкций, хотя Москва и дальше намерена вести боевые действия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации лиц, осведомленных о ситуации, поездка спецпредставителя США Стива Виткоффа в Россию на этой неделе может стать последним шансом заключить договоренности с Трампом, даже несмотря на невысокую вероятность положительного результата. Одним из потенциальных решений рассматривается краткосрочное прекращение авиаударов, включая использование дронов и ракет, как сигнал деэскалации – при условии, что Киев согласится на такой шаг.