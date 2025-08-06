Путин испугался жестких санкций Трампа и дальнобойных ракет Украины: что придумал

Российский диктатор Владимир Путин собирается предложить украинскому президенту Владимиру Зеленскому "частичное воздушное перемирие". Об этом уже пишут многие СМИ. Сложно сказать, что именно это означает, но, вероятно, имеется в виду отказ от нанесения дальнобойных ударов дронами и ракетами. Таким способом диктатор намеревается сорвать введение жестких санкций против покупателей российской нефти, а также передачу Украине дальнобойных ракет. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Думаю, он (Путин – ред.) переживает, что отказ от заключения перемирия может повлечь за собой передачу Украине американских крылатых ракет JASSM-ER, которые смогут уничтожить все нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России", – говорит журналист.

Он продолжает, такими ракетами можно было бы уничтожить все военные объекты непосредственно в Москве. В общем, это действительно крайне неприятная перспектива для Путина. Сейчас он просто вынужден предложить президенту США Дональду Трампу хоть что-то, лишь бы только не получить гигантских проблем среднесрочной перспективе.

"Могу также предположить, что за день до этого предложения Россия несёт особенно массированный удар дронами и ракетами по Украине, чтобы показать, насколько ценным является её предложение", – отметил Иван Яковина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия рассматривает возможность предоставить определенные уступки президенту США Дональду Трампу, среди которых может быть и воздушное перемирие с Украиной, во избежание риска вторичных санкций, хотя Москва и дальше намерена вести боевые действия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации лиц, осведомленных о ситуации, поездка спецпредставителя США Стива Виткоффа в Россию на этой неделе может стать последним шансом заключить договоренности с Трампом, даже несмотря на невысокую вероятность положительного результата. Одним из потенциальных решений рассматривается краткосрочное прекращение авиаударов, включая использование дронов и ракет, как сигнал деэскалации – при условии, что Киев согласится на такой шаг.



