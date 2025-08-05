Россия рассматривает возможность предоставить определенные уступки президенту США Дональду Трампу, среди которых может быть и воздушное перемирие с Украиной, во избежание риска вторичных санкций, хотя Москва и дальше намерена вести боевые действия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации лиц, осведомленных о ситуации, поездка спецпредставителя США Стива Виткоффа в Россию на этой неделе может стать последним шансом заключить договоренности с Трампом, даже несмотря на невысокую вероятность положительного результата. Одним из потенциальных решений рассматривается краткосрочное прекращение авиаударов, включая использование дронов и ракет, как сигнал деэскалации – при условии, что Киев согласится на такой шаг.

Однако президент РФ Владимир Путин пока не намерен идти на всеобщее прекращение боевых действий, поскольку войска России продолжают штурмы на передовой, а стратегические цели остаются неизменными. Пока не ясно, будут ли такие условия перемирия приемлемыми для украинской власти и ее международных партнеров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал значимость таких переговоров, но воздержался от комментариев по поводу содержания переговоров до их завершения.

Дональд Трамп отметил, что Виткофф, который в этом году уже в пятый раз посещает Россию, может провести встречу с Путиным. Между тем, американский лидер предупредил о возможном существенном повышении пошлин на импорт товаров из государств, включая Китай и Индию, закупающих нефть и продукцию из РФ, чтобы таким образом усилить давление на Москву и добиться прекращения войны.

Сергей Марков, политический консультант и лицо, приближенное к российским властям, отметил, что "Трампу нужно что-то символическое, какая-то уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать столь символическим жестом".

В то же время Трамп подверг жесткой критике Индию за продолжение покупки российской нефти и объявил о значительном повышении пошлин на индийские товары. Индийская сторона назвала такие ограничения неоправданными.

После возвращения в Белый дом с заявлениями о скором завершении войны, Трамп выражает разочарование из-за нежелания Путина остановить боевые действия. По словам Трампа, несмотря на "почтенный и дружелюбный тон" переговоров, "уже в следующую ночь снова гибнут люди от ракет".

В пятницу, во время совместного заявления с Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко также упомянул тему "воздушного перемирия", однако Путин на эту инициативу не ответил. Лукашенко также встретился со спецпредставителем США в Украине Китом Келлогом — высшим американским чиновником, который посещал Беларусь с 2020 года.

Ожидается, что Келлог прибудет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил, что провел "результативные" телефонные переговоры с Трампом, обсуждая, в частности, санкционное давление на Россию. Он отметил, что Трамп "полностью в курсе" о российских атаках на Киев и другие города.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа есть только два сценария по Украине . Уступки со стороны Соединенных Штатов Америки перед агрессивной политикой Российской Федерации могут значительно ускорить вероятность начала третьей мировой войны. Эскалационные процессы нарастают, а западные страны уже готовятся к масштабному конфликту. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

Военный эксперт отметил, что события развиваются по второму сценарию эскалации. По его мнению, на это указывают такие факторы, как заявление России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также недавнее заявление Дональда Трампа о перемещении военных кораблей.

