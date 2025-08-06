Годовщина Курской операции: Зеленский сделал важное признание

Курская операция, которая длится уже год, стала особенной для Украины. Силам обороны в очередной раз удалось доказать, что Украина может отвечать на удары РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Уже больше года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях. Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", — отметил президент.

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция стала действительно уникальной, потому что разведки мира ее не предусмотрели, а россияне вообще оказались в растерянности.

"Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", — добавил он.

Украинский лидер высказал слова благодарности солдатам, сержантам, офицерам и всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине и не допустил удара по Сумах и Харьковщине.

Всего за год с начала Курской операции российская армия потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, из которых 4 тысячи — воины КНДР. Также украинские воины пополнили обменный фонд более чем на тысячу человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после года с начала наступления украинских войск на территорию России, украинские силы до сих пор присутствуют на территории Курской области. По его словам, таким образом, войска сковывают часть наступательной группировки РФ.

Александр Сырский в сообщении в Facebook подвел итоги первой годовщины с начала Курской операции. По словам главкома, благодаря боям в Курской области руководство РФ опрокинуло на эти территории значительные резервы, что ослабило российское давление на других участках фронта.







