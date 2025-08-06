Есть ли до сих пор украинские войска на Курщине: Сырский сделал заявление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после года с начала наступления украинских войск на территорию России, украинские силы до сих пор присутствуют на территории Курской области. По его словам, таким образом, войска сковывают часть наступательной группировки РФ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в сообщении в Facebook подвел итоги первой годовщины с начала Курской операции. По словам главкома, благодаря боям в Курской области руководство РФ опрокинуло на эти территории значительные резервы, что ослабило российское давление на других участках фронта.

"В то время мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле", — заявил Сырский.

По словам Сырского, несмотря на то, что российские войска присутствуют в Сумской области, украинские силы до сих пор находятся на территории Курской области, где держат часть российских солдат.

"По состоянию на сегодняшний день украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки", — подтвердил Сырский присутствие украинских военных на Курщине.

Главком считает, что наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, которые были установлены руководством страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский озвучил потери России в боях в Курской области за год после начала наступательной операции Украины на РФ.

Также "Комментарии" писали, что военный подверг критике идею Сырского перенести учебные полигоны под землю после атак РФ.