К чему готов Кремль: в США раскрыли, чего ждать от переговоров в Абу-Даби

Украина готова обсуждать как полное прекращение огня, так и частичные договоренности с Россией, но Кремль не демонстрирует желания идти на такие шаги. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), оценив последние заявления российских чиновников накануне нового раунда переговоров.

Переговоры. Фото: из открытых источников

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева рассматривать различные варианты перемирия. Среди возможных тем – полный отказ от боевых действий, мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и прекращение атак в Черном море.

Эти вопросы Украина намерена поднять на трехсторонней встрече с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы. Согласно представленным данным, переговоры запланированы на 10 ноября 2026 года в Абу-Даби.

Однако публичные сигналы из Кремля не дают оснований рассчитывать на быстрое согласование прекращения огня. Еще 20 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжение трехсторонних переговоров не означает введения ограничений на военные операции. Он также подчеркнул, что российские войска продолжат боевые действия против Украины.

25 октября помощник российского руководителя Юрий Ушаков высказался скептически о перспективах предстоящей встречи. По его словам, переговоры "не решат многое" и могут стать лишь "пробным запуском".

В ISW считают, что подобные заявления указывают на сохранение прежней позиции Москвы: российская сторона продолжает отвергать предложения о полном или частичном прекращении огня, выдвигаемые Украиной и США.

Таким образом, предстоящая встреча может стать проверкой того, готовы ли стороны перейти от обсуждения условий мира к конкретным договоренностям. Пока же заявления российских представителей свидетельствуют, что вопрос перемирия остается одним из главных препятствий на пути к прекращению войны.

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