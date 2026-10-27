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До чого готовий Кремль: у США розкрили, чого чекати від переговорів в Абу-Дабі

Зеленський запропонував обговорювати припинення вогню, включаючи захист енергетики та Чорного моря

27 жовтня 2026, 10:59
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Кравцев Сергей

Україна готова обговорювати як припинення вогню, так і часткові домовленості з Росією, але Кремль не демонструє бажання йти на такі кроки. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), оцінивши останні заяви російських чиновників напередодні нового раунду переговорів.

До чого готовий Кремль: у США розкрили, чого чекати від переговорів в Абу-Дабі

Переговори. Фото: з відкритих джерел

25 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва розглядати різні варіанти перемир'я. Серед можливих тем – повна відмова від бойових дій, мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі та припинення атак у Чорному морі.

Ці питання Україна має намір порушити на тристоронній зустрічі за участю представників Києва, Вашингтона та Москви. Згідно з наданими даними, переговори заплановані на 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі.

Однак публічні сигнали із Кремля не дають підстав розраховувати на швидке узгодження припинення вогню. Ще 20 жовтня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що продовження тристоронніх переговорів не означає запровадження обмежень на військові операції. Він також наголосив, що російські війська продовжать бойові дії проти України.

25 жовтня помічник російського керівника Юрій Ушаков висловився скептично про перспективи майбутньої зустрічі. За його словами, переговори "не багато вирішать" і можуть стати лише "пробним запуском".

У ISW вважають, що подібні заяви вказують на збереження колишньої позиції Москви: російська сторона продовжує відкидати пропозиції про повне або часткове припинення вогню, що висуваються Україною та США.

Таким чином, майбутня зустріч може стати перевіркою того, чи сторони готові перейти від обговорення умов миру до конкретних домовленостей. Поки що заяви російських представників свідчать, що питання перемир'я залишається однією з головних перешкод на шляху до припинення війни.

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