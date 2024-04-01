Изъятие водительских прав или штраф. Стало известно, что ждет уклоняющихся от мобилизации

Верховная Рада намерена проголосовать во втором чтении законопроект о мобилизации в апреле. В этом законопроекте предусмотрено несколько санкций для лиц, уклоняющихся от призыва, включая лишение водительских прав. Адвокат Роман Кичко разъяснил, как будет проходить эта процедура, если эти поправки останутся в законе.

Мобилизация в Украине

В частности, адвокат подчеркнул, что решение о применении таких мер влияния не будут принимать Территориальные центры комплектования (ТЦК). Это будет делать только суд.

Следовательно, по его словам, в случае невыполнения воинской повинности военнообязанными или резервистами, ТЦК и СП будут обращаться в Национальную полицию для осуществления административного задержания и доставки таких лиц.

Если в течение 15 дней Нацполиция не сможет это осуществить, ТЦК и СП будут направлять военнообязанным/резервистам требование (форма которого будет установлена Министерством обороны). Тем, кто зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста, требование будет направляться через кабинет. В противном случае требование будет направлено по почте и будет считаться врученным в день получения под расписку или в день, когда на почте будет поставлена отметка об отказе в получении письма, подчеркнул адвокат.

После этого, по его словам, военнообязанный или резервист будет иметь 10 дней для выполнения требования, а именно – обратиться в ТЦК и СП. Если этого не произойдет, в течение 5 дней ТЦК будет иметь право обратиться в суд, который назначит соответствующее заседание и пригласит военнообязанного.

Как отметил адвокат, дела такого характера будут рассматриваться по правилам административного судопроизводства. После открытия производства рекомендуется воспользоваться услугами защитника, поскольку решения суда будут приняты быстро – в течение 15 дней.

Решение суда будет направлено в государственную исполнительную службу, которая будет действовать в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве". Однако, подчеркивает адвокат, в законе не четко определено, как будут выполняться решения суда об ограничении права управления транспортным средством. Пока такие ограничения применяются только к мужчинам с задолженностью по алиментам. Предложения по внесению изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" пока не рассматриваются, однако не исключено, что эти изменения могут быть внесены в будущем.

При этом Кичко предполагает, что все же водительские удостоверения не будут изымать. При остановке транспортного средства полиция проверяет, имеет ли лицо право на вождение.

По словам адвоката, если водитель нарушил это ограничение, ему грозит административная ответственность, включая лишение права вождения на период от 3 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения ограничения по этому закону может быть наложен штраф в размере 20 400 гривен. За третье нарушение предусматривается штраф в размере двух тысяч четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 40 800 гривен, а также лишение права вождения на период от пяти до семи лет. Кроме того, возможно оплат изъятие транспортного средства или его изъятие без компенсации. В таком случае полицейские имеют полное право изъять автомобиль и поставить его на штрафплощадку подчеркнул адвокат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военных на фронте бесят люди , уклоняющиеся от мобилизации.