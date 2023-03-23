Известный журналист рассказал об основных "победах" и "поражениях" Украины

Основная причина побед над Россией Украины, которая уже год ведет войну с превосходящим противником — качество людей, сопротивляющихся оккупанту. Среди них интеллектуалы с большим профессиональным опытом и образованием, чего нет у противника. Такое мнение высказал известный журналист Юрий Бутусов, передают "Комментарии". Основное поражение Украины также связано с людьми, а именно — ненадлежащим использованием этого ценного ресурса.

Юрій Бутусов на передовій

"На фронте легко заметить в чем же секрет украинских побед над "второй армией мира", — пишет журналист на своей странице в Фейсбуке. — В Бахмуте встречался с бойцами 205-го киевского батальона Теробороны, которые два месяца непрерывно сражались в контактных боях на расстоянии 10-20 метров с российскими штурмовыми группами, и удержали свои позиции, и, несмотря на значительные потери, сохранили боеспособность, я говорил с теми воинами, кто остался и продолжал добросовестно выполнять все боевые задания в очень тяжелых условиях. Так вот, в окопах с автоматами и гранатами оказались — два программиста высокой квалификации, один из них — из компании EPAM, инженер-электронщик с многолетним опытом высокой квалификации, владелец станции техобслуживания автомобилей, с тридцатилетним опытом, электромонтер с двадцатилетним опытом столичной строительной компании. Это все крайне дефицитные и важные специальности для современной войны, но у нас они воюют в траншеях с оружием и тактикой 40-х годов 20-го столетия... Вот это и является основным секретом наших побед, у врага нет и рядом такого качества человеческого ресурса".

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Юрий Бутусов призывает не отказываться от использования этих людей в армии, но использовать их по назначению.

Современная война ведется технологиями, и каждый из этих пехотинцев, если бы применялся по специальности на фронте, мог бы убивать врагов гораздо больше и рисковать гораздо меньше — ибо острая потребность настроить сенсоры, дроны, системы управления, прицеливания, ремонтировать технику, чтобы убивать врага с больших дистанций дальнобойным точным оружием", — пишет журналист. - Нет, я не о том, что давайте вместо них будут гибнуть в окопах другие — я о том, что если использовать на войне людей согласно их квалификации, можно наносить в разы большие потери врагу и в разы уменьшить потери украинцев".

Тем временем в Украину прибыли боевики из Южной Осетии.

Также стало известно, почему у Украины есть шанс на наступление только в этом году и что заставит НАТО вмешаться в войну .



