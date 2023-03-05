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Известный певец заявил, что каждый украинец должен пойти в военкомат

Коля Серга объяснил, почему это важно

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Позиция украинского певца Коли Серги относительно мобилизации в Украине следующая: он убежден, что каждый украинец должен пойти в военкомат. И отмечает, что это не значит, что все сразу будут отправлены на фронт.

Известный певец заявил, что каждый украинец должен пойти в военкомат

Коля Серга (фото из открытых источников)

"По моему мнению, в это сложное время мы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу. Поэтому каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе. Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала уходят те, кто имеет военный" опыт или нужные навыки. А уже потом подбирают людей, которые не были причастны к военному делу", — сказал Сергей "24 канала".


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Певец придерживается мнения, что армия – большая система. И этой системе будут необходимы мотивированные люди.

"Сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а уже потом их отправляют в зону боевых действий. Однако стоит отметить, что на фронте есть разные направления. Например, работа с документами, с морально-психологическим состоянием, повара, юристы, механики- водители, программисты. Ведь армия – это большая система и для того, чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями", — подытожил украинский исполнитель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в известный украинский телеведущий получил повестку в армию . Известный тележурналист Тимур Мирошниченко не скрывает, что имеет повестку из военкомата. Этот факт имел место еще перед началом войны и потому ведущий решил пойти в военкомат и стать на учет. Отвечая на вопрос Олега Борисова, он рассказал, что сейчас реализует проекты, связанные с благотворительностью в тылу. Когда появится выбор — идти в ряды ВСУ, то Мирошниченко туда пойдет.



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Источник: https://showbiz.24tv.ua/intervyu-koleyu-syergoyu-pro-viynu-ukrayini-kontserti-fronti_n2265202#3
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