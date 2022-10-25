Известный бренд возобновит работу в РФ, но под новым названием

Известный бренд Zara собирается вернуться на рынок России, магазины одежды могут снова открыться под названием New Fashion. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Forbes . Zara возобновит работу в России (фото из открытых источников) По информации СМИ, в РФ возобновят свою работу не только Zara, но и другие бренды самого крупного продавца одежды в мире, речь идет о компаниях nditex – Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Но несколько брендов, например Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, полностью уйдут с российского рынка.

В Forbes отмечают, что новые магазины, возможно, снова откроются в России весной 2023 года. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известный спортивный бренд возвращается в Россию. Reebok – известная спортивная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров возвращается на рынок кафиров. Вещи будут продаваться по другому бренду, а не в оригинальных магазинах. Спортивные товары Reebok можно будет купить в магазинах турецкого холдинга Flo, ведь компания получила право на реализацию бренда. Кроме того, клиентам из России начали приходить письма с уведомлением о том, что на территории страны бренд возобновляет свою работу. Но точных сроков продаж нет. "Компания ООО "ФЛО Обувь ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России, спешим поделиться этим, пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу", — говорится в сообщении. Также "Комментарии" писали о том, готовы ли иностранцы платить за бренд " сделано в Украине ". Война в Украине привлекла внимание всего мира. Происходящие в нашей стране события не исчезают с главных столбцов мира. Украина, как бренд, стала широко узнаваема, но готовы ли иностранные граждане покупать украинское? Ведь даже в отечественных магазинах украинские товары могут стоить дороже импорта.



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