Известны результаты учений украинских пилотов на истребителях F-16 в США

Командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов во время телемарафона сообщил, что украинские пилоты удачно прошли обучение на авиасимуляторах в США. Таким образом, программу для пилотов из Украины могут просмотреть и покорить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинский репортер".



Украинские пилоты удачно прошли обучение на F-16. Фото из открытых источников

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Несколько недель назад в США были отправлены украинские пилоты на тестовые учения для овладения навыками управления американскими истребителями F -16.

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в США", — сообщил об успехах украинских пилотов командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

Теперь стали известны результаты. Голубцов сказал, что оценка высока и позволяет сократить программу обучения.

"Оценка дана достаточно высока и в конце отчета указано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", — заявил генерал.

Сообщалось, что Украина теряет своих лучших пилотов, которые могли бы пройти скорую учебу на американских истребителях. Поэтому время имеет немаловажное значение для ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия передала Вооруженным силам Украины картонные беспилотники для войны с Россией. Они имеют несколько преимуществ, главное из которых – дешевое производство.

Также "Комментарии" писал о неожиданном союзнике, предоставившем Украине самолеты Су-25. Ранее эти самолеты Украина отправила балканской стране для противодействия сепаратистским группировкам на территории страны.