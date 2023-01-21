Известны потери россиян по данным американской разведки

Британское издание The Sun, опираясь на данные американской разведки, утверждает, что россияне потеряли в войне с Украиной 188 тыс. человек. Сюда включены погибшие и раненые солдаты армии РФ. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Sun.



Российские военные. Фото из открытых источников

Огромная цифра погибших и раненых, по утверждению британского издания, была озвучена во время встречи контактной группы министров обороны НАТО и союзников на американской военной базе Рамштайн. Показатель почти 200 тыс. значительно превышает предварительные данные, обнародованные министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в конце 2022 года. Тогда британский военный сообщал о потерях в 100 тыс. человек.

Американский генерал Марк Милли подтверждает, что значительные потери России в войне. Военный не назвал конкретные цифры и сообщил, что количество жертв значительно превышает 100 тыс. человек.

"Они понесли огромное количество потерь среди своих военных, включая военных и группу наемников Вагнера", — говорит Милли.

По данным Генштаба Украины, по состоянию на 21 января россияне потеряли более 120 тыс. личного состава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции бывшего генерала НАТО на решение союзников Украины, в том числе и Германии, не отправлять танки на фронт. По словам Ганс-Лотара Домрезе, у Украины нет времени на обсуждение вопроса поставки танков.

Также "Комментарии" писали о том, каких союзников в войне против Украины есть у России и ее президента Владимира Путина. Кроме очевидных Беларуси и Ирана, к когорте союзников России относятся Китай, ЮАР и Северная Корея.





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