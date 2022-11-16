Известны первые результаты заседания контактной группы Рамштайн-7. Что получит Украина

Контактная группа по обороне Украины собралась в седьмой раз 16 ноября и приняла несколько важных решений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинское издание "УП".

Руководитель Пентагона Ллойд Остин. Фото: с открытых источников

Седьмое заседание на военной базе "Рамштайн" открыл руководитель Пентагона Ллойд Остин. На встрече военной поддержки Украины приняли участие представители 50 стран Контактной группы.

В последний раз группа собиралась 12 октября, когда обсудили поставки для Украины артиллерии и современных систем ПВО. Вскоре Украина получила систему NASAMS и улучшила процент уничтоженных российских ракет. Официальные лица Украины заявили, что 15 ноября во время масштабных ракетных обстрелов установка NASAMS сбила 10 российских ракет из 10.

В первый день работы Контактной группы "Рамштайн-7" участники договорились передать военную технику, одежду и финансовую помощь:

Канада предоставляет 500 млн долларов и зимнюю одежду для ВСУ;

Швеция предлагает пакет финансовой помощи в размере 270 долларов;

Испания поставит две ракетные установки HAWK;

Германия предоставит установки РСЗО;

Польша отправит ПВО ближнему радиусу;

Греция предоставит Украине снаряды 155 калибра.

Можно ожидать, что все предложенное странами приедет вскоре, как это было после предыдущей встречи в формате Рамштайн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица США назвали главный фактор в войне на ближайшие несколько месяцев.

Также "Комментарии" писали о депутате Европейского парламента, который подверг критике президента Российской Федерации Владимира Путина.

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