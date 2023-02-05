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Известно, в какую страну вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий

Оккупанты продолжают вывозить в Сирию зерно с временно оккупированных территорий.

сегодня, 15:20
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Автор:

Slava Kot

Россияне и дальше продолжают воровать украинское зерно и отправляют его на экспорт к одному из союзников Путина, а именно в Сирию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Известно, в какую страну вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий

Россияне везут украинское зерно в Сирию Фото из открытых источников

Украинское зерно вывозится двумя главными направлениями. Первый, это по железнодорожному пути Токмак-Бердянск, а дальше в порту его грузят на корабле и отправляют в сирийский город Тартус. Другим вариантом, которым пользуются российские оккупанты, пролегает через Крым в Севастополь, а дальше снова в Сирию.


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Гауляйтеры создали на временно оккупированных территориях 10 филиалов так называемого "государственного зернового оператора" для приема продукции от украинских фермеров. оккупанты заставляют местных жителей реализовывать сельскохозяйственную продукцию за копейки, иначе обещают "национализировать" все зерно, то есть украсть.

"Далее эти филиалы передавали зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам. То есть, по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали себе гауляйтеры и ставленники кремля в регионе", — сообщает Центр национального сопротивления.

За прошлый 2022 год российские оккупанты сообщили, что смогли вывезти из Запорожской области около 300 тыс. тонн зерна, бобовых и масличных культур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у NASA посчитали, сколько зерна украла Россия у Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне цинично используют украинцев на оккупированных территориях и отправляют их на минные поля.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/01/31/rosiyany-postavlyayut-zerno-z-tot-do-syriyi/
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