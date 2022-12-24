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Известно, почему Германия не хочет поставлять тяжелое вооружение в Украину

Германия отправляет Украине военное вооружение, однако не соглашается предоставить современные боевые машины БМП Puma. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объяснила, почему так происходит.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

В Германии в начале недели прошло экстренное совещание министр обороны Кристин Ламбрехт и генералов страны из-за кризиса, произошедшего в немецкой армии. Оказалось, что БМП в Германии просто сломаны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Известно, почему Германия не хочет поставлять тяжелое вооружение в Украину

Немецкая боевая машина пехоты Puma. Фото из открытых источников

Экстренная встреча была созвана после письма командира главе вооруженных сил Бундесвера. Командир жалуется, что боевые машины его дивизии имеют просто плачевное состояние. Оказалось, что во время учеб БМП Puma имеют множество неисправностей и дефектов. Немецким военным даже пришлось покинуть один из танков после того, как он загорелся. А все 18 машин пехоты вышли из строя.

"Даже с лучшей подготовкой вопрос готовности транспортных средств стало игрой в лотерею", — написал своему начальнику генерал-майор Рупрехт фон Батлер.

Таким образом, Бундесвер не может отправить современное тяжелое вооружение, которое приняли на оборону Германии в 2014 году в Украину, вместо этого могут полагаться на предшественников Puma, Marder 1970 годов. Кристин Ламбрехт объясняет, что второй партии заказов Puma пока машина не окажется стабильной.

"Может быть, и хорошо, что Германия все-таки отказалась прислать Украине танки", — пишет издание Politico .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских беженцев хочет остаться в Германии.

Также "Комментарии" писали о партии зенитных установок Gepard, которые Германия планирует отправить в Украину. Портал "Комментарии разобрал, что это за установка и в каких условиях она может работать против вражеского огня.



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Источник: https://www.politico.eu/article/tanks-kaput-germany-military-defense-minister-christine-lambrecht/
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