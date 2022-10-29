Известно по какому кораблю нанесены удары в Крыму - фрегат «Адмирал Макаров» (ВИДЕО)



















29 октября произошло несколько взрывов на акватории Севастополя. По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, ссылающегося на собственные источники в силовых структурах в Крыму, были повреждены по меньшей мере три российских корабля, которые были носителями ракет типа "Калибр".

Фрегат «Адмирал Макаров». Фото с открытых источников

Цаплиенко утверждает, что одним из кораблей является фрегат "Адмирал Макаров". С этого корабля в июле были выпущены крылатые ракеты "Калибр", нанесшие значительные повреждения городу Винница. Кроме того, в результате ракетного удара погибли люди, среди которых девочка по имени Лиза.

Также фрегат "Адмирал Макаров" стал главным русским кораблем в акватории Черного моря после потопления крейсера "Москва".

Украинский корреспондент утверждает, что кроме фрегата "Адмирал Макаров" значительные повреждения получили еще два корабля. Также Цаплиенко добавляет, что есть высокая вероятность, что корабли утоплены.

Украинские спецслужбы прямо не комментируют ситуацию и пока не приняли ответственность за утренние атаки по кораблям. Но по стечению обстоятельств на официальных страницах СБУ опубликован пост с текстом "It's BAVOVNA o'clock!"

Просмотреть эксклюзивное видео от украинского журналиста можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские спасатели обнаружили останки спасательной лодки из крейсера "Москва". Вероятно, спасательная лодка была дырявая и люди на ней использовали спасательные жилеты, чтобы оставаться на плаву.

Также "Комментарии" писали о том, как украинские соцсети отреагировали на взрывы Крымского моста. Интересно, что взрыв Крымского моста произошел вскоре после дня рождения Владимира Путина.

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