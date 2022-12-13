Известно, через какую компанию Россия получает западную технику для своего оружия

В марте 2022 года, через несколько недель после нападения России на Украину в реестре компаний появилась Azu International Ltd Sti, назвавшая себя оптовым поставщиком ИТ-продуктов. Через неделю турецкая компания начала поставлять западную технику в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия получает западные микросхемы, несмотря на санкции. Фото из открытых источников

После 24 февраля большинство технологических компаний Запада остановили и отменили соглашения с Москвой, ИТ-продукты продолжали попадать в Россию. Компания Azu International решила восполнить этот пробел. По данным российской таможни турецкая компания направила в РФ компоненты на сумму более 20 млн долларов, включая микросхемы американских производителей.

История Azu International началась не сразу, ведь компанией управляет Гоктюрк Агваз. Турецкий бизнесмен также управляет компанией ИТ-продуктов в Германии под названием Smart Impex GmbH. До полномасштабного нападения, именно эта компания отправляла американские и другие товары в Россию.

Гоктюрк Агваз в октябре для издания Reuters заверил, что компания не нарушает западные санкции.

"Мы не можем экспортировать в Россию, мы не можем продавать в Россию, и потому мы просто продаем в Турцию", – сказал турецкий бизнесмен.

Журналисты спросили о продажах для компании Azu International, которая перепродает продукцию в РФ, на что "это наша коммерческая тайна".

Компания Azu International является примером того, как Россия обходит санкции. По данным художника, в Россию поступило ИТ-продуктов на сумму более 2,5 млрд долларов. Часть этих продуктов была обнаружена в микросхемах русского оружия. Кроме Турции, в РФ также поступает техника Гонконга и других торговых центров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наносит удары ракетами украинского производства.

Также "Комментарии" писали об иностранной компании, которая готова построить фабрику в Украине, несмотря на войну.

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