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Известно, через какую компанию Россия получает западную технику для своего оружия

Россия получает западную технику, используемую для своего оружия. В этой стране, которая спонсирует терроризм, помогает турецкая компания, которая покупает западные ИТ-продукты и отправляет их в Россию.

сегодня, 18:41
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Автор:

Slava Kot

В марте 2022 года, через несколько недель после нападения России на Украину в реестре компаний появилась Azu International Ltd Sti, назвавшая себя оптовым поставщиком ИТ-продуктов. Через неделю турецкая компания начала поставлять западную технику в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Известно, через какую компанию Россия получает западную технику для своего оружия

Россия получает западные микросхемы, несмотря на санкции. Фото из открытых источников

После 24 февраля большинство технологических компаний Запада остановили и отменили соглашения с Москвой, ИТ-продукты продолжали попадать в Россию. Компания Azu International решила восполнить этот пробел. По данным российской таможни турецкая компания направила в РФ компоненты на сумму более 20 млн долларов, включая микросхемы американских производителей.

История Azu International началась не сразу, ведь компанией управляет Гоктюрк Агваз. Турецкий бизнесмен также управляет компанией ИТ-продуктов в Германии под названием Smart Impex GmbH. До полномасштабного нападения, именно эта компания отправляла американские и другие товары в Россию.

Гоктюрк Агваз в октябре для издания Reuters заверил, что компания не нарушает западные санкции.

"Мы не можем экспортировать в Россию, мы не можем продавать в Россию, и потому мы просто продаем в Турцию", – сказал турецкий бизнесмен.

Журналисты спросили о продажах для компании Azu International, которая перепродает продукцию в РФ, на что "это наша коммерческая тайна".

Компания Azu International является примером того, как Россия обходит санкции. По данным художника, в Россию поступило ИТ-продуктов на сумму более 2,5 млрд долларов. Часть этих продуктов была обнаружена в микросхемах русского оружия. Кроме Турции, в РФ также поступает техника Гонконга и других торговых центров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наносит удары ракетами украинского производства.

Также "Комментарии" писали об иностранной компании, которая готова построить фабрику в Украине, несмотря на войну.



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Источник: https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-tech-middlemen/
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