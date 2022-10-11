Известна цель запуска ракет по Украине 11 октября

11 октября, снова, вся территория Украины была под воздушной тревогой. Украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал в своем Telegram канале о целях утренних запусков.

Запуск ракет по Украине 11 октября. Фото с открытых источников, иллюстративное

10 октября Российская Федерация совершила очередные преступные действия. РФ атаковала Украину ракетными ударами Было выпущено 84 ракеты, из которых украинские силы ПВО уничтожили более половины, а именно 43. В результате террористической атаки российскими ракетами известно о смерти 19 граждан Украины

Часть долетевших ракет нанесли удары по критической инфраструктуре, в результате чего во многих городах Украины не было электроэнергии. Кроме того, при взрывах были повреждены и другие здания, в том числе школы, больницы, частные дома и многоэтажки.

11 октября РФ снова начала запускать ракеты. По состоянию на 11:00 известен удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Также местные СМИ и главы областей сообщают о работе ПВО на своих территориях.

Журналист Андрей Цаплиенко высказал свое предположение о том, почему сегодня Россия атакует украинские территории.

"Цель врага – охота за нашим ПВО. Многие ракеты несколько раз меняют свое направление или летают по кругу с целью зафиксировать местонахождение украинских противовоздушных систем", — сообщил Цаплиенко.

Кроме ракет, Россия запускает и беспилотники Shahed и "Мохаджер-6".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о более 800 украинских шахтерах, застрявших в четырех шахтах из-за перебоев с электричеством, произошедших в результате российских обстрелов 10 октября.

Также "Комментарии" писали о Джо Байдене, пообещавшем передать Украине современные системы ПВО для защиты населения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!