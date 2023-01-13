Известна цель российских кибератак на критические услуги в Украине

После постоянных неудач на военном фронте, российские войска усиливают свое давление на гражданскую жизнь украинцев, в частности, это касается электричества и интернет услуг. Какова цель таких действий россиян? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Россия усиливает кибератаки на Украине. Фото из открытых источников

Кремль планирует сломить сопротивление гражданских граждан изнутри. Именно для этого россияне совершают масштабные террористические запуски ракет. Кроме того, Россия увеличивает давление в киберпространстве, атакуя правительственные и гражданские сайты.

"Новое наступление, призванное сломить волю обычных граждан и переломить ход войны", — пишет Politico .

В начале войны россияне атаковали спутниковую компанию Viasat, что нарушило связь для украинских военных.

За 2022 год Украина испытала более 2 тыс. кибератак со стороны России. 300 атак были осуществлены на сектор обороны, а 400 – на секторы гражданской жизни, включая коммерческое, энергетическое и финансовое направления. Еще 500 атак Россия направила правительственные сайты Украины.

"Чем дольше Россия будет вести эту войну, тем труднее будет украинцам и тем уязвимее они будут к разрушительным кибератакам на критическую инфраструктуру", — заявил директор отдела кибербезопасности АНБ Роб Джойс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры сломали российские телеканалы и показали обращение Арестовича. Советника Офиса президента Украины рассказал об экономических проблемах в России.

Также "Комментарии" писали о прошедшей в Турции закрытой встрече, одна из российских республик хочет выйти из состава РФ.

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