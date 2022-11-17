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Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение с израильскими компонентами

Израиль согласился сделать это после того, как администрация Байдена призвала его отказаться от просто гуманитарной помощи

сегодня, 17:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Израиль предоставил разрешение странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает израильское издание "Haaretz".

Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение с израильскими компонентами

Акция в поддержку Украины. Фото: Getty Images

К системам, на поставку которых предоставлено разрешение, относятся электрооптические и для управления огнем.

Издание отмечает, что позиция Израиля изменилась после того, как произошел разговор с администрацией президента Джо Байдена, где настойчиво посоветовали отказаться от просто гуманитарной помощи Украине, когда ее каждый день атакует Россия и Киеву нужна серьезная поддержка.                                                                                                                        

"Израиль согласился сделать это после того, как администрация Байдена призвала его отказаться от просто гуманитарной помощи. Стратегические материалы были доставлены в Украину через страну-члена НАТО, которая поставляет Киеву оружие", — уточняют журналисты.

Закупленное оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине и пока будет разовой акцией. Решение о том, продолжать ли такую помощь дальше, примет уже новое правительство, которое вступает в полномочия. По данным американских источников, Израиль тайно помогает Украине в сфере разведки.

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Источник: https://twitter.com/avischarf/status/1593156810214703104
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