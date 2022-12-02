Изменился ли информационный фронт: как украинские и западные СМИ противостоят роспропаганде

Полномасштабная война в Украине продолжается. Как обстоит ситуация на информационном фронте на десятом месяце открытой войны? Как она изменилась с начала широкомасштабной российской агрессии (в том числе в ракурсе рос-пропаганды)? Как себя показали украинские и западные СМИ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

СМИ Фото: DW

Украинцы воюют именно за свободу, в том числе слова

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук отмечает, что в украинских СМИ – полное единство в повестке, идеях, тезисах и так далее.

"Что естественно, ведь в стране – война, введено военное положение, идет национальный телемарафон, в котором отображается общая повестка и даются идентичные новости. Все медиа, заподозренные в том, что могут работать на врага, были запрещены. Как и ряд политических партий. Это действительно информационный фронт, полная мобилизация представителей "четвертой власти" на противодействие российской агрессии. Понято, что в военное время приходится жертвовать частью демократических принципов. Надеюсь, после войны мы вернемся к плюрализму мнений, к оппозиционности ряда СМИ, к справедливой критике, в том числе власти. Иначе, если мы реально идем в ЕС, быть просто не может. Мы ведь воюем именно за это – за свободу, в том числе слова", – акцентирует эксперт.

Интересной тенденцией он называет то, что согласно одному из недавних опросов, лишь около 30% украинцев смотрят телевизор. Остальные черпают новости из телеграмм-каналов, соцсетей, с различных новостных сайтов.

"Еще пять лет назад вдвое больше украинцев были "привязаны" к телевидению. Но, – подчеркивает Никита Трачук, – монополия на информацию со стороны власти оправдана во время войны".

Что касается российских СМИ, то, по мнению эксперта, ничего удивительно в них не происходит, разве что степень низости, мерзости, античеловечности вышла во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на новый уровень.

"Федеральные медиа там и так последние годы ретранслировали исключительно кремлевские меседжи, превратившись, по сути, в помойки. Но даже я не ожидал, что там будут так открыто радоваться убийствам мирных жителей в Украине, обстрелам жилых домов, энергетической инфраструктуры, всерьез обсуждать ядерный удар по нашей стране и не только. Мы видим низкопробную, безумную пропаганду, расчеловечивание, деградацию, ненависть", – рассказывает Никита Трачук.

Ряд оппозиционных СМИ, напоминает он, вынуждены были покинуть Россию, вывезти свои редакции. И теперь те же "Медуза", "Дождь", ряд блогеров (тот же Максим Кац) вещают из-за рубежа, продвигая антивоенную повестку (хоть и там бывает не без шероховатостей).

"Западные СМИ разделились на условно проукраинские и пророссийские. К первым относятся практически все европейские и американские медиа, которые освещают войну в жестком антироссийском ключе, – отмечает эксперт. – Впрочем, даже в США, в Европе есть, скажем так, "сомневающиеся" СМИ, работающие на свою целевую аудиторию. Которая вечно сомневается – а так ли всё на самом деле? Это, как правило, люди правых взглядов, старшего возраста, консерваторы (в США, к примеру, сторонники Трампа). Те, кто недоволен либеральными ценностями, более привержен авторитаризму, хочет, чтобы больше денег тратилось внутри страны и так далее. Но все соцопросы, в той же Венгрии, к которой у нас немало вопросов, демонстрируют – европейцы и американцы, даже ценой определенных неудобств для себя, выступают за продолжение помощи Украине в защите от российской варварской агрессии. И таки настроения электората влияют на СМИ (вынуждены подстраиваться под соответствующую повестку), на политические решения властей".

Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины через "нейтральных" блогеров, иностранных купленных "экспертов" и армии ботов

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых рассуждает так:

"Не достигнув результата в блицкриге "Киев за три дня", Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины через "нейтральных" блогеров, иностранных купленных "экспертов" и армии ботов, которые разгоняют информацию по телеграмм-каналам и от них уже в прессу. Надежда, что украинское общество устало от войны и готово пойти на уступки, подогревает специалистов по информационной борьбе в их стремлении забросать нас "зрадой". В последнее время со всех сторон льётся информация о грядущих в ближайшее время переговорах, к которым нас якобы подталкивает Запад по договорённости с РФ. Понимая, что это очень чувствительная для нас тема, враг выискивает максимальное количество экспертов и бывших дипломатов, которые пространственно говорят о необходимости переговоров. И из этого делается вывод о сдаче интересов страны руководством".

Обстрелы энергосистемы привели, отмечает Олег Вострых, уже привели к тяжелой ситуации в Украине с энергообеспечением, водоснабжением. Также наносится значительный ущерб экономике страны из-за простоя предприятий в моменты отключения электричества. Но это, подчеркивает эксперт, не сломило дух украинского гражданского общества, а только сделало его более злым по отношению к россиянам, которые поощряют свое руководство на такие действия. А также сплотило наше общество, чтобы вместе легче переносить такие локдауны.

"Поэтому и многочисленные вбросы, в том числе о якобы готовящемся наступлении на Украину венгров, поляков и так далее для возврата "своих исконных земель", выглядят полным абсурдом и воспринимаются со смехом", – поясняет Олег Вострых.

Белорусское направление, по его словам, остается для нас фактором раздражения и оттягивания сил и ресурсов. Поэтому враг постоянно муссирует тему увеличения группировки на данном направлении, запугивает постоянными взлетами самолетов со своих аэродромов, что заставляет нас сидеть в убежищах и отвлекает от работы.

"Очень важно, в это непростое время, отделять информационные вбросы (сдача на фронте, сепаратные переговоры, преувеличение возможностей врага и прочее, что так и льётся с рашистских медиа всех мастей) от реальных новостей, – уверен эксперт. – Раудет, что на телеканалах страны-агрессора стали обсуждать, что если они проиграют, то придётся отвечать всем. И журналистам тоже. И Гаага будет для всех. Это хороший знак. Сомнения в их победе уже точит изнутри российский политикум и среду "экспертов". А значит, победа скоро будет за нами. И Гаага дождётся своих подсудимых. И российские журналисты, рупоры Кремля, тоже окажутся на скамье подсудимых".

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