Изменила ли Украина планы возвращения к границам 1991 года: объяснение Зеленского

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои территории в пределах границ 1991 года. По словам президента, в противном случае Украину будет ждать замороженный конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время интервью с американским журналистом Бретом Байером ответил на вопрос, планирует ли Украина до сих пор возвращать все территории, которые оккупировала Россия после 2014 и 2022 года. По словам президента, Украине нужно, чтобы Путин потерпел поражение в войне, а Россия больше не смогла атаковать украинские территории.
Зеленский добавил, что лучшим решением для окончания войны в Украине будет международное давление, которое заставит российского диктатора Владимира Путина остановить военный конфликт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден рассказал, чем закончится война в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что к Зеленского сообщили о готовности Украины передать России предложение мира и назвали его основные условия.
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