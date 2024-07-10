Изменила ли Украина планы возвращения к границам 1991 года: объяснение Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои территории в пределах границ 1991 года. По словам президента, в противном случае Украину будет ждать замороженный конфликт.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью с американским журналистом Бретом Байером ответил на вопрос, планирует ли Украина до сих пор возвращать все территории, которые оккупировала Россия после 2014 и 2022 года. По словам президента, Украине нужно, чтобы Путин потерпел поражение в войне, а Россия больше не смогла атаковать украинские территории.

"Если вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно спасать людей, государство. И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонта. Нам нужно, чтобы Путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что лучшим решением для окончания войны в Украине будет международное давление, которое заставит российского диктатора Владимира Путина остановить военный конфликт.

"Самый лучший способ, конечно, после первого Саммита мира, организовать и подготовить план, и подготовить в течение следующих месяцев второй саммит. Чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну. Это лучший способ", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден рассказал, чем закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что к Зеленского сообщили о готовности Украины передать России предложение мира и назвали его основные условия.