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Избили до потери сознания: в Черкасской области люди в военной форме набросились на мужчину (ВИДЕО)

Военные держали мужчину за горло и ударили кулаком в голову

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

В Черкасской области работники ТЦК избили местного жителя до того, что он потерял сознание. Затем военные начали тянуть черкащанина по асфальту. Видеоролик об этом уже обнародован в социальных сетях.

Избили до потери сознания: в Черкасской области люди в военной форме набросились на мужчину (ВИДЕО)

В Черкасской области люди в военной форме избили мужчину (иллюстративное фото из открытых источников)

Сообщают, что работники ТЦК зажали горожанина в шортах к деревянному ограждению. Один из сотрудников ТЦК придерживал его у шеи, другой его коллега ударил  свою жертву кулаком в голову.


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После такого удара  мужчина потерял сознание и рухнул на землю. Военные, которые были в форме и с оружием, потянули избитого горожанина асфальтовой дорожкой.

Как информирует ТСН.ua , полиция Черкасской области подтвердила, что такой инцидент имел место. К правоохранителям обращались и со скорой.

"Было два сообщения – от скорой и от посетителей заведения, но подробнее ситуацию могут прокомментировать в областном ТЦК", — говорят полицейские.

По словам пресс-секретаря Черкасского областного ТЦК Алины Кривошеи, теперь устанавливают все обстоятельства.

"Сейчас выясняются обстоятельства, работают наши офицеры. Впоследствии сможем прокомментировать", – рассказала Кривошея.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки. В городе Черкассы — скандальная ситуация по поводу избиения жителя города работниками Территориального центра комплектования. В соцсетях обнародован видеоролик, где утверждается, что представители ТЦК избили черкащанина после того, как пытались вручить последнему повестку. На видеоролике снято, как военные говорят с гражданским. Через несколько секунд уже возникла потасовка. На видео нельзя установить, кто стал инициатором драки, но хорошо видно, как один из военных ударил горожанина в голову. Его коллеги держали мужа за руки, а когда он уже лежал на земле, его ударили еще раз ногой в голову.





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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/derzhali-za-sheyu-i-taskali-po-asfaltu-v-cherkasskoy-oblasti-muzhchiny-v-voennoy-forme-zhestoko-izbili-grazhdanskogo-video-2348494.html
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