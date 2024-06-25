Из учебной части сбежали вооруженные осужденные: что говорят в Сухопутных войсках

В СМИ и соцсетях распространяют информацию, что бывшие осужденные, присоединившиеся к рядам Вооруженных сил, якобы сбежали из Украины. Указывалось, что осужденные одеты в военную форму и имеют оружие. Однако такие сообщения не отвечают действительности, заявили в Сухопутных войсках.

Мобилизация в Украине

"Информация о бегстве бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности. Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях", – говорится в заявлении Сухопутных войск.

Там отмечено, что некоторые СМИ распространяют непроверенную и недостоверную информацию, которая работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию.

"Бывшие осужденные, мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ. Скоро мы сможем увидеть их работу на поле боя", – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по состоянию на конец мая 3000 осужденных изъявили желание служить в Вооруженных силах Украины. При этом в Минюсте отметили, что не все желающие попадут на условно-досрочное увольнение и заключат контракт. Там подчеркнули, что военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни — ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты. Эти заболевания являются основой исключения из проекта "мобилизации". Кроме того, в министерстве говорят, что определяющим в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное увольнение. В то же время закон содержит оговорку на случай, если кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.



