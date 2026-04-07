"Из пушки по воробьям": расхваленную Путиным ракету прямо назвали ничтожной

Последние сообщения украинских мониторинговых сообществ от 7 апреля свидетельствуют, что Россия может осуществить новый запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Однако, как отмечает эксперт, эффективность этой ракеты без ядерной боевой части минимальна.

Фото: из открытых источников

Валерий Романенко, авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, пояснил в комментарии для УНИАН, что "Орешник" в нынешнем виде не способен нанести серьезный ущерб. Он подчеркнул, что стоимость одной ракеты оценивается в десятки миллионов долларов, но без ядерного боезаряда ее потенциал ограничен кинетической энергией.

Романенко отметил, что ракета состоит из шести блоков индивидуального наведения, которые при снижении траектории разделяются и могут поражать разные цели. Однако при использовании болванок, как это было во время первого удара по Днепру, индивидуальное наведение отсутствует. Такие боеприпасы имеют массу до 100 кг, и их энергия при ударе не превышает полутора "Искандеров". Поэтому эффект от применения "Орешника" скорее кинетический, чем взрывной.

По словам эксперта, главной целью использования этой ракеты Россией является психологическое влияние. Высота траектории превышает 100 км, а высокая скорость делает перехват сложным. Украина не имеет комплексов THAAD и не владеет радарами, способными противодействовать таким ракетам. Поэтому у населения создается ощущение, что защититься от "Орешника" невозможно.

Романенко добавил, что Украина сознательно не показывает последствия предварительных запусков. Это позволяет сохранять тактическое преимущество: если ракета неэффективна, Россия продолжает тратить ресурсы впустую, если эффективна — враг не получает обратной связи для усовершенствования системы. Такая стратегия позволяет минимизировать угрозу отдельным предприятиям и объектам критической инфраструктуры.

