Україна ризикує зазнати фатальної поразки у війні: розкрито сценарій страшної зради

Напередодні президентських перегонів у США політична ситуація навколо Дональд Трамп стає дедалі напруженішою та менш передбачуваною. Суперечливі кроки на міжнародній арені, зокрема невдалі сигнали щодо Ірану, різка критика союзників по НАТО і заяви про можливе скорочення допомоги Україні, формують складний фон для зовнішньої політики Вашингтона. У європейських столицях це викликає занепокоєння, тоді як Київ уважно відстежує будь-які зміни у підходах США.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко звертає увагу, що ключовим фактором у цій ситуації стане саме реакція Європи. Вона може визначити, чи збережеться нинішній рівень підтримки України, зокрема у військовій сфері, або ж механізми співпраці почнуть давати збій. Особливе значення має програма PURL, яка дозволяє європейським країнам фінансувати закупівлю американського озброєння для України.

За словами аналітика, головна невизначеність полягає у подальшому розвитку відносин між Трампом та європейськими партнерами. Один із можливих сценаріїв передбачає, що США не втручатимуться у вже погоджені фінансові механізми або обмежать зміни лише технічними коригуваннями. У такому разі постачання зброї можуть продовжуватися без серйозних збоїв.

Втім, існує й інший варіант розвитку подій. Якщо Вашингтон спробує переглянути умови співпраці або посилити тиск на союзників, це може викликати жорстку реакцію з боку ключових європейських держав, зокрема Франція та Німеччина. У такому випадку частина країн може призупинити участь у спільних ініціативах, що поставить під загрозу стабільність фінансування оборонних закупівель.

У підсумку перспектива подальшої підтримки України залежить не лише від політичних рішень у США, а й від здатності європейських партнерів діяти узгоджено. Саме баланс між різними позиціями всередині Європи визначить, чи вдасться зберегти ефективний механізм постачання зброї, або ж Україна зіткнеться з новими ризиками у сфері безпеки.

