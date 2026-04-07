Украина рискует потерпеть роковое поражение в войне: раскрыт сценарий страшной измены

Накануне президентской гонки в США политическая ситуация вокруг Дональд Трамп становится все более напряженной и менее предсказуемой. Противоречивые шаги на международной арене, в том числе неудачные сигналы по Ирану, резкая критика союзников по НАТО и заявления о возможном сокращении помощи Украине, формируют сложный фон для внешней политики Вашингтона. В европейских столицах это вызывает беспокойство, в то время как Киев внимательно отслеживает любые изменения в подходах США.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко обращает внимание, что ключевым фактором в этой ситуации станет реакция Европы. Она может определить, сохранится ли нынешний уровень поддержки Украины, в частности в военной сфере, или механизмы сотрудничества начнут давать сбой. Особое значение имеет программа PURL, позволяющая европейским странам финансировать закупку американского вооружения для Украины.

По словам аналитика, главная неопределенность состоит в дальнейшем развитии отношений между Трампом и европейскими партнерами. Один из возможных сценариев предполагает, что США не будут вмешиваться в уже согласованные финансовые механизмы или ограничат изменения только техническими корректировками. В этом случае поставки оружия могут продолжаться без серьезных сбоев.

Впрочем, существует и другой вариант развития событий. Если Вашингтон попытается пересмотреть условия сотрудничества или усилить давление на союзников, это может вызвать жесткую реакцию со стороны ключевых европейских государств, включая Францию и Германию. В таком случае часть стран может приостановить участие в совместных инициативах, что поставит под угрозу стабильность финансирования оборонных закупок.

В итоге перспектива дальнейшей поддержки Украины зависит не только от политических решений в США, но и способности европейских партнеров действовать согласованно. Именно баланс между различными позициями внутри Европы определит, удастся ли сохранить эффективный механизм поставки оружия, или Украина столкнется с новыми рисками в сфере безопасности.

