Итоги борьбы с роспропагандой на информационном фронте в 2022 году – прогноз на 2023-й

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Кравцев Сергей
Информационный фронт – неотъемлемая составляющая российско-украинской войны, да и вообще любого масштабного конфликта. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели главные итоги-2022 битвы на этом фронте, а также сделали прогнозы и дали рекомендации на 2023 год.
Российская пропаганда. Фото: из открытых источников
Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун акцентирует, что мы разбили миф, будто российская пропаганда поглощает мир и пробиться сквозь тьму этого вранья практически невозможно.
Важнейшим является и то, продолжает он, что мы смогли сломать пророссийскость ряда украинских медиа. Речь о закрытии ряда телеканалов, других медиаплощадок, которые транслировали российские нарративы, формировали определенного типа общественное мнение, расшатывали ситуацию в Украине. Но после вторжения агрессора эти кремлевские рупоры были закрыты, подчеркивает Максим Джигун. Жаль, что не раньше...
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что у нас на сегодня в информационном пространстве, к сожалению, наблюдается больше желания "тянуть одеяло на себя", чем вещей, которые реально работают.
По мнению эксперта, улучшить ситуацию можно следующим образом.
1. Поскольку война идет уже почти год, в информационном пространстве должно быть как можно больше квалифицированных военных экспертов. Которые легко идентифицируются именно как военные, опытные. В форме, с наградами, другими военными атрибутами.
2. Государственная информационная политика должна быть согласована. Следует четко обозначить позиции, какие меседжи мы транслируем вовне, какие – внутри страны. Потому что, поясняет Евгений Магда, часто бравурные заявления некоторых уважаемых людей играют против того, чтобы оправдывались наши надежды на получение нужных нам видом вооружения в необходимом количестве.
3. Должна быть система постоянного информирования граждан и создание необходимых общественных настроений. Суть в том, чтобы украинцы задумывались не только над тем, что война продолжается, но и над тем, что она обязательно закончится. И нам нужно будет отстраивать Украину. Важно уже видеть понимание – как именно.
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