Итоги борьбы с роспропагандой на информационном фронте в 2022 году – прогноз на 2023-й

Информационный фронт – неотъемлемая составляющая российско-украинской войны, да и вообще любого масштабного конфликта. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели главные итоги-2022 битвы на этом фронте, а также сделали прогнозы и дали рекомендации на 2023 год.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

После вторжения агрессора кремлевские рупоры в Украине были закрыты

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун акцентирует, что мы разбили миф, будто российская пропаганда поглощает мир и пробиться сквозь тьму этого вранья практически невозможно.

"2022 год показал, что эффективная работа украинских медиа (как на внутренней, так и на внешней арене), в сотрудничестве с руководством державы, с дипломатическими кругами, – дает колоссальные результаты. И то, что поставки в Украину новейших образцов западных вооружений, общая антироссийская позиция всех демократических государств мира – это заслуга, в том числе, украинских медиа. Всех наших информационных войск в целом. Именно они во многом влияли на позицию международных институций, тех или иных политических лидеров. Именно они транслировали позицию украинского военно-политического руководства. И именно они были теми медиаторами, которые позволили нам достичь того, что имеем сейчас", – поясняет эксперт.

Важнейшим является и то, продолжает он, что мы смогли сломать пророссийскость ряда украинских медиа. Речь о закрытии ряда телеканалов, других медиаплощадок, которые транслировали российские нарративы, формировали определенного типа общественное мнение, расшатывали ситуацию в Украине. Но после вторжения агрессора эти кремлевские рупоры были закрыты, подчеркивает Максим Джигун. Жаль, что не раньше...

"Что касается 2023 года, очень надеюсь, что украинские медиа продолжат единым фронтом наступать на российских пропагандистов. А политические и прочие пристрастия точно нужно оставить в стороне, совместно с недавними конкурентами работая во имя общей Победы", – констатирует политолог.

Во время войны очень сложно бороться за критическое мышление, развитие которого в данной ситуации негативно будет влиять на украинскую пропаганду

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что у нас на сегодня в информационном пространстве, к сожалению, наблюдается больше желания "тянуть одеяло на себя", чем вещей, которые реально работают.

По мнению эксперта, улучшить ситуацию можно следующим образом.

1. Поскольку война идет уже почти год, в информационном пространстве должно быть как можно больше квалифицированных военных экспертов. Которые легко идентифицируются именно как военные, опытные. В форме, с наградами, другими военными атрибутами.

2. Государственная информационная политика должна быть согласована. Следует четко обозначить позиции, какие меседжи мы транслируем вовне, какие – внутри страны. Потому что, поясняет Евгений Магда, часто бравурные заявления некоторых уважаемых людей играют против того, чтобы оправдывались наши надежды на получение нужных нам видом вооружения в необходимом количестве.

3. Должна быть система постоянного информирования граждан и создание необходимых общественных настроений. Суть в том, чтобы украинцы задумывались не только над тем, что война продолжается, но и над тем, что она обязательно закончится. И нам нужно будет отстраивать Украину. Важно уже видеть понимание – как именно.

"Еще важный момент, – акцентирует эксперт. – Во время войны очень сложно бороться за критическое мышление, развитие которого в данной ситуации негативно будет влиять на украинскую пропаганду. Но сама пропаганда того, что называют самообразованием, информационной грамотностью, безусловно, полезна".

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