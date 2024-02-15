ISW: Украина побеждает РФ современным оружием, но есть один важный нюанс

Украина продолжает прилагать усилия для компенсации российского превосходства в живой силе и материально-технических средствах, используя более современные системы и оборудование. Но эти усилия подрывают регулярные задержки предоставления помощи стран Запада в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Американские аналитики проанализировали интервью замминистра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка от 14 февраля, в котором он заявил, что Украина не может достойно конкурировать с Россией по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат, которые агрессор может производить. В то же время, по его словам, ВСУ могут достичь преимущества на поле боя, используя высокотехнологичное оружие.

Заместитель главы Минобороны особо отметил украинские усилия по широкой интеграции возможностей ударных беспилотников у Сил обороны и подчеркнул, что Украина планирует постепенно увеличивать соотношение машин к людям на поле боя.

Гаврилюк признал, что прогресс Украины в расширении использования беспилотников не заменяет потребности войска в современных артиллерийских системах и других дальнобойных средствах. По его словам, война в Украине демонстрирует, что ключевую роль на поле боя играет артиллерия, и добавил, что большинство российских потерь обеспечили украинские реактивные системы залпового огня и артиллерийские подразделения.

Замминистра обороны также заявил, что беспилотники имеют некоторые преимущества над артиллерией, в частности по стоимости, но они более уязвимы к внешним факторам, таким как российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и природные факторы, вероятно, имея в виду погоду. Кроме того, по словам чиновника, беспилотники, которыми сейчас обладают украинские войска, не способны давать нужный эффект на поле боя, который может обеспечить артиллерия — например, уничтожение полевых укреплений или вражеской бронетехники.

"Способность Украины проводить такие комбинированные операции сейчас зависит от западных поставок артиллерийских снарядов, и Гаврилюк признал, что дефицит снарядов продолжает влиять на украинские возможности и заставляет Украину корректировать оперативные планы", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия ударила по Украине с бомбардировщиков Ту-95 и "Калибрами": где есть попадания.



