Россия ударила по Украине с бомбардировщиков Ту-95 и "Калибрами": где есть попадания

В ночь на 15 февраля в России с аэродрома Оленья в Мурманской области взлетело несколько бомбардировщиков Ту-95мс. В 4:30 стало известно об угрозе пусков ракет, воздушная тревога начала распространяться по всех регионах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Сообщалось, что ракеты, летевшие на Запорожье, сменили курс на Днепропетровщину. Военные призвали жителей Кривого Рога срочно пройти в укрытие.

Стало известно о ракете в Кировоградской области, курс северо-западный.

Затем в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Через некоторое время стало известно о первой группе крылатых ракет в Сумской области, которые двигаются в направлении Черниговщины. В Воздушных силах сообщили о ракетах, которые из Сумской области направляются в Киев. Затем стало известно о второй группе крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины.

В 6:30 стало известно, что часть ракет достигла западные области Украины. Военные призвали пройти в укрытие жителей Львова. В 6.48 военные сообщили о ракете, летящей в направлении Тернополя из Хмельнитчины.

Были слышны сильные взрывы в Киеве, Днепре, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил "прилет" по объекту инфраструктуры. По его словам, один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Есть попадания во Львове. Предварительно, в нескольких домах взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Об этом в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В Полтавской области также есть попадание в складское помещение в Миргородском районе, сообщили в Полтавской ОВА.

В то же время в Киеве все вражеские ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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