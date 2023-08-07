ISW рассказал, с чем столкнется РФ после ударов ВСУ по мостам на юге

6 августа украинские силы нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль территорий, которые соединяют оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область. Это заставило российские силы перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских земных линиях связи являются частью украинской кампании блокировки, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций. ... Они, вероятно, прервут транспортировку российского персонала, материальных средств и оборудования из оккупированного Крыма для критически важных российских оборонительных операций на Западе Запорожской области и на границе Запорожской и Донецкой области на некое неопределенное время", – говорится в отчете.

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В ISW предполагают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российские силы перенаправить военный транспорт с Арабатской косы на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

"Большинство российского автомобильного транспорта между Крымом и Херсонской областью (если не весь) будет проходить вдоль или очень близко к одному 20-километровому участку трассы М-17 между Ишунем и Армянском. Это главное узкое место в российских земных линиях связи. Вероятно, это приведет к значительным сбоям в логистике, задержкам и пробкам", – отмечают аналитики.

ISW акцентирует, что украинские силы также расширяют усилия по перехвату российских военно-морских целей, привлеченных к российскому материально-техническому обеспечению в Черном море.

"Украинские официальные лица постоянно заявляли о своей приверженности кампании умышленного блокирования российских военных целей, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение и оборонные возможности России для создания благоприятных условий для будущей контрнаступательной деятельности Украины", – напоминают аналитики.

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