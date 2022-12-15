ISW: Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины

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Кравцев Сергей
В Кремле пошли на беспрецедентный шаг – принято решение отложить ежегодное обращение президента РФ Путина к федеральному собранию. Причина очевидна – заявления Владимира Путина об успехах в войне против Украины звучат все более неубедительно. Отсюда нарастающая критика внутри российского общества. Российскому президенту все сложнее доказывать, что ситуация под контролем, как и контролировать информационное пространство. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: Getty Images
Военные аналитики обращают внимание, что после появления информации о неготовности Путина выступить с обращением к федеральному собранию тут же включились российские пропагандисты, которые попытались выставить в белом свете российского диктатора, отметив, что ничего страшного не произошло и Путин обязательно обратиться к россиянам, но только уже в 2023 году.
В ISW напомнили, как в марте 2014 года президент России воспользовался возможностью произнести речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.
В Институте также убеждены, что, обращаясь к российской общественности и элитам, диктатор может быть не уверен в своей способности оправдать стоимость войны против внутренних и глобальных проблем России.
В то же время, президент России продолжил сеять панику среди населения, когда нечетко отвечал на вопрос о продолжительности войны и второй волне мобилизации. Таким образом он вызвал критику и путаницу среди провоенного сообщества.
А бегство россиян из Херсона разозлило даже идеологов "русского мира", которые начали сомневаться в преданности и способности Путина создать "Великую Россию". Чтобы избежать еще больших проблем, диктатор отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности.
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