Истребители России ударили по Змеиному фосфорными бомбами (ВИДЕО)

Российские истребители Су-30 обстреляли запретными по всему миру фосфорными бомбами остров Змеиный. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Оккупанты ударили по Змеиному запрещенными бомбами (фото из открытых источников)

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что оккупанты не придерживаются своих "жестов доброй воли".

"Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач". Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, которые декларируют жест свободы", — заявил Залужный.

Также Залужный отметил, что всем, кто говорит о договоренностях с Россией, нужно знать о таких фактах.

"Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов. Внимание на видео", — заявил Залужный под опубликованным видео.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный показал видео, как изгоняли россиян из Змеиного . Российские оккупанты сбежали с украинского острова Змеиный. Оккупанты не собирались покидать ранее занятую территорию, но после успешной операции ВСУ с массированным обстрелом вражеских позиций на острове у оккупантов не осталось иного выхода, кроме как спасаться бегством, эвакуировавшись. Валерий Залужный считает, что деоккупация острова стала возможной благодаря мощным ракетным и авиационным ударам ВСУ. Оккупантам пришлось покинуть остров Змеиный. Валерий Залужный также поблагодарил западных союзников за предоставленные средства поражения.

Также "Комментарии" сообщали, что Залужный рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине за последние четыре дня. Российские оккупанты только за 4 дня выпустили сто тридцать одну ракету. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, которую он провел.

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