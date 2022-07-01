Истребитель ВСУ нанес удары по российским складам боеприпасов на Херсонщине - подробности

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на юге нашей страны по состоянию на вечер 1 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что ситуация в операционной зоне южного направления характеризуется стабильным напряжением и мощным контролем наших сил.

"Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий.", — информирует ОК "Юг".

В Николаевской области наши воины сбили вражеский БПЛА "Форпост", который искал цели для поражения.

В Херсонской области истребитель ВС ВСУ нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов.

"Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеских потерь уточняются.", — ОК "Юг".

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