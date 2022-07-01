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Истребитель ВСУ нанес удары по российским складам боеприпасов на Херсонщине - подробности

Оккупанты отступают на запасные рубежи обороны

сегодня, 19:05 comments1035
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на юге нашей страны по состоянию на вечер 1 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

Истребитель ВСУ нанес удары по российским складам боеприпасов на Херсонщине - подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что ситуация в операционной зоне южного направления характеризуется стабильным напряжением и мощным контролем наших сил.

"Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий.", — информирует ОК "Юг". 

В Николаевской области наши воины сбили вражеский БПЛА "Форпост", который искал цели для поражения. 

В Херсонской области истребитель ВС ВСУ нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов. 

"Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеских потерь уточняются.", — ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Данилов назвал причину, почему война в Украине будет долгой. Секретарь СНБО напомнил, что Украина ждет от западных партнеров тяжелого вооружения. 

Читайте также о том, что Путин посетовал, что Запад подталкивает Россию к "объединению" с Беларусью: подробности. Путин заявил, что Запад своим давлением вроде бы подталкивает его страну к объединению. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что зеленый принтер снова включился: о чем говорят решения Рады – что известно о новом омбудсмене. Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что у Путина отреагировали на обстрел Одесской области и смерти украинцев. В Кремле снова врут, что не стреляют по жилым домам. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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