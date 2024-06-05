История ничему не научила. Почему Запад напрасно надеется договориться с Россией

США и другие страны НАТО совершают ошибку, надеясь, что в обмен на определенные уступки смогут договориться о завершении войны в Украине, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Запад верит, что с РФ можно договориться. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, с Кремлем невозможно договориться с позиции слабого, а потому какие-либо уступки не принесут мира.

"На Западе снова начинают обсуждать "сценарии окончания войны". Байден уже делает реверансы в сторону России, публично отрицая необходимость вступления Украины в НАТО для сохранения мира. Учитывая молниеносную реакцию западных стран на опасности, сильно сомневаюсь в том, что НАТО спасет Украину от РФ. Суть этих заявлений в другом – Запад до сих пор надеется на договоренности с Россией и не может вылезти из слабой позиции. История никого ничему не научила. Отсутствие адекватной реакции на вызовы сегодня означает потери и позор завтра", – резюмировал Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге российско-украинского фронта. Ситуация на севере Харьковской области остается напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. В настоящее время российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области.