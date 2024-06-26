Историк рассказал, какое событие в этом году может разрушить планы Путина

Поражение Дональда Трампа на президентских выборах может разрушить планы Путина по Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете "Neue Zürcher Zeitung" сделал профессор европейских исследований в Принстонском университете Гарольд Джеймс считает, что.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Историка спросили, можно ли считать "Глобальный саммит мира" в Швейцарии успешным.

"Вряд ли можно говорить о потрясающем успехе. Но это может быть началом успеха. По крайней мере, они собрались вместе и договорились. Конечно, важные страны не присутствовали или не подписали соглашение. Например, Бразилия или Индия. Китай остался в стороне. в конце концов, я считаю, что этот конфликт не удастся разрешить без Китая", — ответил эксперт.

При этом Джеймс назвал абсолютно правильным тот факт, что российская сторона не присутствовала на этой встрече, поскольку при Путине эта страна не является надежным договорным партнером.

"В 1938 году британцы попытались заключить соглашение с Гитлером. Британский премьер-министр вернулся из Германии и сказал: "У меня есть бумага за подписью господина Гитлера, у нас мир в Европе". Это не так. Конечно, Россия должна быть привлечена. , но не в рамках этого правительства", — добавил он.

Историк отмечает, что в войне Путин сделал ставку на время. Сначала он ожидал быстрого падения Украины и бегства правительства, затем – распада альянса Европейский союз – Соединенные Штаты Америки.

"Я считаю, что Путин постарается удержаться на своем посту до тех пор, пока есть шанс, что понравившийся ему кандидат станет президентом США. Но если Трамп проиграет выборы, расчеты Путина окажутся закончеными. Это момент, когда может наступить мир", — говорит. Джеймс.

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