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Историк рассказал, как Путин планировал разделить Украину и какие регионы он считает токсичными

Российский диктатор Путин планировал разделить Украину на три части

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Еще перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину российский президент Владимир Путин планировал разделить наше государство на три части. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Историк рассказал, как Путин планировал разделить Украину и какие регионы он считает токсичными

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"План Путина состоял из трех частей. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть (Ред. – Украина), будет присоединена к России. Условно говоря, Харьков — Умань, юго-восток будет аннексирован Россией как Новороссия", — заявил Грицак.


В то же время профессор убежден, что Запад Украины Путина не интересовал и не интересует до сих пор. Более того, он считает западную часть Украины "токсичной территорией".

Из остальных территорий Путин планировал создать "некий украинский вариант Беларуси — Малороссия, где в Киеве будет свой президент", с "более человеческим лицом, чем Янукович", но гораздо более лояльный и управляемый.

"Некий уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Этакое кукольное государство. Mapped state (Ред. – нанесенное на карту государство) под руководством Кремля", — считает Грицак.

Одним из вариантов путинского плана было отдать западные регионы Украины Польше. 

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