Историк рассказал, как Путин планировал разделить Украину и какие регионы он считает токсичными

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Кравцев Сергей
Еще перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину российский президент Владимир Путин планировал разделить наше государство на три части. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В то же время профессор убежден, что Запад Украины Путина не интересовал и не интересует до сих пор. Более того, он считает западную часть Украины "токсичной территорией".
Из остальных территорий Путин планировал создать "некий украинский вариант Беларуси — Малороссия, где в Киеве будет свой президент", с "более человеческим лицом, чем Янукович", но гораздо более лояльный и управляемый.
Одним из вариантов путинского плана было отдать западные регионы Украины Польше.
Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.
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