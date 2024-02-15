Историк объяснил, как Украина могла бы уже победить в войне

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Slava Kot
Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что если бы США отдавали такую же помощь в процентном значении от ВВП, как это делает Эстония, то Украина, вероятно, уже победила бы Россию в войне.
Историк Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников
Тимоти Снайдер критикует США за недостаточную помощь Украине. Американский историк отметил, что победа Украины важна, а США в этом плане "ленивы".
Также Снайдер упрекнул американцев, призывающих переложить ответственность на помощь Украине европейским странам.
Отметим, что в отношении ВВП, Эстония оказала наибольшую помощь Украине — 1,26%. Литва и Латвия передали около процента помощи от общего ВВП стран, а Польша и Словакия 0,6%. Кроме того, Эстония объявила, что будет оказывать Украине военную помощь 0,25% от ВВП в течение следующих четырех лет. Вклад США в помощь Украине составил около 0,3% ВВП.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк Тимоти Снайдер рассказал, какую моральную победу может одержать Россия в войне в Украине. Также Снайдер объяснил, как это можно остановить.
Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин ответил, сожалеет ли он из-за войны в Украине.
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