Историк объяснил, как Украина могла бы уже победить в войне

Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что если бы США отдавали такую же помощь в процентном значении от ВВП, как это делает Эстония, то Украина, вероятно, уже победила бы Россию в войне.

Историк Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников

Тимоти Снайдер критикует США за недостаточную помощь Украине. Американский историк отметил, что победа Украины важна, а США в этом плане "ленивы".

"Говоря об уплате нашей доли… Если бы США давали Украине столько ВВП, сколько делает Дания или Словакия, Украина бы легко победила. Если бы мы давали Украине столько ВВП, сколько дает Эстония, Украина, скорее всего, давно бы выиграла. Важная украинская победа, а мы ленивы", — написал Тимоти Снайдер.

Также Снайдер упрекнул американцев, призывающих переложить ответственность на помощь Украине европейским странам.

"Те же люди, которые говорят "европейцы, должны заплатить свою долю", игнорируют украинцев, которые платят своей жизнью", — добавил американский историк.

Отметим, что в отношении ВВП, Эстония оказала наибольшую помощь Украине — 1,26%. Литва и Латвия передали около процента помощи от общего ВВП стран, а Польша и Словакия 0,6%. Кроме того, Эстония объявила, что будет оказывать Украине военную помощь 0,25% от ВВП в течение следующих четырех лет. Вклад США в помощь Украине составил около 0,3% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк Тимоти Снайдер рассказал, какую моральную победу может одержать Россия в войне в Украине. Также Снайдер объяснил, как это можно остановить.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин ответил, сожалеет ли он из-за войны в Украине.