Историк на пальцах объяснил, почему эту войну против Украины Путин точно проиграет

Сегодня многие эксперты, аналитики пытаются прогнозировать, как дальше будет протекать война, когда она закончится и победит ли Путин в этой войне? Но для того, чтобы знать ответ на главный вопрос не нужно быть большим экспертом, но нужно знать историю. И поэтому ответ на вопрос однозначный – Путин в этой войне проиграет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет историк, публицист и журналист Павел Бондаренко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"За последние 200 лет с крючком, начиная с Наполеона, Российская империя выиграла только те войны, в которых ее поддерживала Британия или США. Кто скажет, как же? А война 1812 года с Наполеоном? А ведь сами ли россияне ее выиграли? Более тысячи тонн свинца – почти все пули вылили из него. Практически весь порох для пушек – 1100 тонн. Плюс 150 тысяч пистолетов. Все это пришло из Англии. Россия потратила на войну 1812-1814 157 млн рублей, при этом получила 165 млн от Англии. И еще Лондон списал гигантские российские долги. Плюс еще одна "гуманитарная" и военная помощь, начиная от военных карт и заканчивая военными советниками", – отметил Бондаренко.

Он отмечает, про Вторую мировую войну и вовсе говорить не приходится. То, что войну с немцами СССР проиграл бы без помощи американцев и британцев публично признал даже сам Сталин.

Историк считает, что то же самое и с другими войнами: либо финансовыми, либо дипломатическими, либо все вместе – поддержка британцев и американцев. А иногда и Франции. Американцы тоже спасали русских от голода, например, в 1892 году, когда из США в голодающую Россию пришло 5 кораблей с зерном.

"А, когда Питер или Москва шли против своих благотворителей, они всегда горели. Крымская война, война с Японией 1904-1905, война в Афганистане и т.д. Они даже умудрились проиграть вроде уже выигранную кровавую войну, например, с Финляндией в 1940 или Турцией в 1878 году. А теперь москвичи по одной стороне шлагбаума, а британцы и американцы с другой, вместе с Украиной. А еще французы, немцы, итальянцы, датчане, поляки, болгары, бельгийцы и более трех десятков народов. Так что у Путина не так много вариантов. Если не сказать, что их вообще нет", – резюмировал Павел Бондаренко.

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