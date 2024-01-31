Исторический приговор по делу Украины против России: международный суд ООН объявил свое решение

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Лиля Воробьева
31 января международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) признал Россию виновной в нарушении определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма. Такое решение в Гааге принято по делу по иску Украины против РФ. Об этом стало известно во время трансляции судебного заседания.
Международный суд ООН вынес приговор России за "сепаратизм" в Донбассе (фото Радио Свобода)
Международный суд ООН заявил, что Россия не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.
Также в решении, которое зачитал председатель суда Джоан Донохью, речь не шла о назначении компенсации, что было указано в требованиях украинской стороны в иске.
Также суд в Гааге не вынес конкретного решения относительно вероятной ответственности России за сбыт самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области в июле 2014 года.
Следовательно, международный суд ООН своим решением подтвердил меньшую часть обвинений Украины в Россию по делу о финансировании терроризма.
Также в суде заявили, что Украина не смогла доказать большинство фактов своего иска против РФ по делу о нарушении конвенций о преодолении форм расовой дискриминации – речь идет о притеснениях крымских татар и украинцев на территории временно оккупированного полуострова.
Но в Гааге признали, что РФ не смогла защитить права проживавших в Крыму этнических украинцев, поэтому Кремль нарушил свои обязательства в рамках указанной Конвенции.
Полный текст решения суда по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (иск Украины против России) можно посмотреть по этой ссылке .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину
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Ігор
31 января 2024, 19:30
По всім напрямкам, де б не були - програють. Бог юдейців і Карма відвернулись від розкрадачів себе. Розбудовували віру - по факту розширювались їх відгодовані тіла, по 2 - 3 стільця займають. Розбудовували мову - в глобальному світі затребована англійська, своїй хана разом з державою. Розбудовували ідеологію: Коновалець з Бандерою, гучні вигуки: Хайль Слава ..., ну і кому в світі ШІ це лахміття? Дивовижна нездатність. Єдине, за що воюють: підняти ціну для Путіна.