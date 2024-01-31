Исторический приговор по делу Украины против России: международный суд ООН объявил свое решение

31 января международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) признал Россию виновной в нарушении определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма. Такое решение в Гааге принято по делу по иску Украины против РФ. Об этом стало известно во время трансляции судебного заседания.

Международный суд ООН заявил, что Россия не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.

Также в решении, которое зачитал председатель суда Джоан Донохью, речь не шла о назначении компенсации, что было указано в требованиях украинской стороны в иске.

Также суд в Гааге не вынес конкретного решения относительно вероятной ответственности России за сбыт самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области в июле 2014 года.



Следовательно, международный суд ООН своим решением подтвердил меньшую часть обвинений Украины в Россию по делу о финансировании терроризма.

Также в суде заявили, что Украина не смогла доказать большинство фактов своего иска против РФ по делу о нарушении конвенций о преодолении форм расовой дискриминации – речь идет о притеснениях крымских татар и украинцев на территории временно оккупированного полуострова.

Но в Гааге признали, что РФ не смогла защитить права проживавших в Крыму этнических украинцев, поэтому Кремль нарушил свои обязательства в рамках указанной Конвенции.

Полный текст решения суда по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (иск Украины против России) можно посмотреть по этой ссылке .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину