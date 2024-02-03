Исторические истоки ВСУ: офицер объяснил, кому подражает украинская армия

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин отметил, что Вооруженные силы Украины ведут свою идеологическую преемственность от ОУН.

ОУН - предшественники ВСУ. Фото из открытых источников

Майор ВСУ отметил, что ОУН была основана 3 февраля 1929 года теми, кто не покорился и не сложил оружие. Офицер подчеркнул, что в условиях временной потери государственности ОУН взяла на себя роль щита и меча украинской нации, защищая своих и убивая врагов, понимая, что можно рассчитывать только на свои силы.

Максим Жорин считает, что ВСУ ведут идеологическую преемственность от ОУН.

"Сегодня долг каждого, кто считает себя представителем украинской нации, взять на себя ответственность за будущее государства. Отомстить за смерть Великих Рыцарей и завершить дело, которое начали прошлые поколения", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".