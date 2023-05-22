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Испуганные контрнаступлением ВСУ: жители России записали обращение к власти (ВИДЕО)

Жители Белгородской области обращаются к власти с просьбой предоставить им оружие перед украинским контрнаступлением.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Жители приграничной к Украине Белгородской области РФ записали видеообращение к российским властям, в котором просят предоставить им оружие, якобы для защиты от контрнаступательных действий ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского журналиста Андрея Цаплиенко, опубликовавшего соответствующий видеоролик.

Испуганные контрнаступлением ВСУ: жители России записали обращение к власти (ВИДЕО)

Жители Белгородской области записали обращение к властям РФ. Фото из открытых источников

В обращении россияне отмечают, что их город и область "давно перестала быть защищена", а сами же белгородцы якобы "терпят обстрелы со стороны ВСУ". Жители приграничного региона также утверждают, что российские войска не способны оградить их от украинского контрнаступления. Поэтому, по их словам, единственный выход – это получить оружие.


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"Мы просим нашего губернатора и управления МВД города Белгорода выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города", – говорят на видео белгородцы.

Посмотреть видео с обращением напуганных жителей Белгородской области можно ниже:

Следует напомнить, что российская пропаганда постоянно запугивает пограничные участки РФ и утверждает, что украинцы нападут на их территорию. Кроме того, Центр национального сопротивления информирует о приезде российских военных в пограничные участки для диверсий, которые должны обвинить украинские военные силы. Россияне могут прибегнуть к террористическим актам на своей территории или инсценировать захват заложников в Курской или Белгородской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "РДК" и "Свобода России" заявили об увольнении населенного пункта на Белгородщине.

Также "Комментарии" писал о том, что Дмитрий Медведев критически высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/32173
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